Grießnockerlaffäre, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, SWR/SR, Liebe im Halteverbot, Komödie

Es beginnt mit einem romantischen Wochenende in Italien: Bauamtsleiter Otto Schlegel (Christoph M. Ohrt) ist mit seiner heimlichen Geliebten Renate (Floriane Daniel) für ein paar Tage in den Süden gefahren - wo er prompt einen Strafzettel wegen Falschparkens bekommt. Eigentlich kein großes Problem, aber dummerweise hat Schlegel seinen Dienstwagen für die private Liebesreise genutzt. Und so landet bald ein Strafbescheid aus Italien auf seinem Schreibtisch. Da gerade Wahlkampf in der Stadt herrscht, muss Schlegel versuchen, die Sache so dezent wie möglich aus der Welt zu schaffen.