Ostern bei der Bundespolizei Po-Grapscher, Schuh-Werfer, Graffiti-Sprayer

Die Münchner Bundespolizei musste an Ostern zu mehreren kleinen Gewaltdelikten ausrücken. Am Stachus flogen Schuhe auf die Beamten, am Hauptbahnhof zwickte ein Mann Frauen in den Po.