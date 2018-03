Grenzübergang Kiefersfelden "Dosierkalender": 25 Tage Lkw-Blockabfertigung in Tirol

Innsbruck - Ungeachtet eines deutsch-österreichisch-bayerisch-tirolerischen "Transitgipfels" vor wenigen Wochen in München hat Tirol zahlreiche "Blockabfertigungen" in diesem Jahr angekündigt. An diesen 25 besonders verkehrsreichen Tagen sollen am deutsch-österreichischen Grenzübergang bei Kufstein in Südrichtung pro Stunde nur maximal 300 Lkw in die Alpenrepublik gelassen werden. Die betreffenden Tage sind in einem "Dosierkalender" vermerkt.