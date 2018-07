Für mehr Behinderungen als die Grenzkontrollen sorgte am Montagmorgen - wenngleich nur auf der rechten Spur für Lastwagen - eine rund dreieinhalbstündige Blockabfertigung. Tirol lässt dabei an bestimmten Tagen nur rund 250 Lastwagen pro Stunde einreisen, um die eigene Autobahn vom überbordenden Schwerlastverkehr zu entlasten.

Weil sich die Lastwagen dann auf bayerischer Seite kilometerlang stauen - am Montag waren es acht Kilometer - gibt es von deutscher Seite scharfe Kritik an der einseitig verhängten Maßnahme. Bei dem Innenministertreffen in dieser Woche in Innsbruck soll es um das weitere Vorgehen in der Flüchtlingsfrage gehen. So auch um eine umstrittene Rücknahme von Asylbewerbern, die bereits in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben. Die österreichischen Behörden betonten, dass die Kontrollmaßnahmen nicht mit der Zuwanderer-Debatte zusammenhingen, vielmehr dienten sie der "Sicherheit und Ordnung".

Weitere fünftägige Kontrollen sind auch rund um das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am 20. September in Salzburg geplant.

