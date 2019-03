München - In sich gekehrt. Ernüchtert. Geknickt. Niko Kovac analysierte sichtlich gezeichnet und schonungslos zugleich, was seinem FC Bayern beim 1:3 (1:1) gegen den FC Liverpool gefehlt hatte. In einer Niederlage, die gleichbedeutend war mit dem ersten Champions-League-Aus bereits im Achtelfinale seit 2011.