Gregory B. Waldis als Alexander Saalfeld Der allererste "Sturm der Liebe"-Traummann kehrt zurück

Ihre Rolle, Alexander Saalfeld, war ja der erste sogenannte Traummann. Außerdem wurden Sie schon als attraktivster Schauspieler der Schweiz bezeichnet. Wie geht es einem, wenn man sowas liest und hört?

Waldis: Ich fühle mich geschmeichelt, aber es ist natürlich Quatsch. (lacht) Wenn da einer kommt, der wirklich hübsch ist - zu meiner Zeit waren das Marcus Schenkenberg oder Ralf Bauer -, bin ich Welten davon entfernt. Aber wenigstens konnte man damals noch ein Frauenschwarm sein, ohne einen Waschbrettbauch zu haben. Heute ist das anders.

Manche lächeln über Telenovelas, doch die Fans nehmen sie sehr ernst. Warum?

Waldis: Bei einem Fan-Treffen kam einmal ein älterer Mann auf mich zu und bedankte sich. Er hatte 20 Jahre lang nicht mehr mit seinem Sohn gesprochen. Das Verhältnis von Alexander und Werner hatte ihn an seine eigene Situation erinnert. Die beiden haben auch immer wieder gestritten und länger nicht miteinander geredet. Aber spätestens nach drei Tagen hat einer der beiden doch wieder das Telefon in die Hand genommen und den Kontakt gesucht. Und da hatte sich der Mann gedacht: Wenn der Werner das kann, kann ich das auch. Daraufhin rief er seinen Sohn an und von da an hatten sie wieder Kontakt. Das hat mich schon sehr beeindruckt.

Jede "Sturm der Liebe"-Staffel endet mit einer Traumhochzeit. Bei Ihnen steht privat auch die Hochzeit an. Wie darf man sich das vorstellen? Wird es so pompös wie in der Telenovela?

Waldis: Ich glaube eher, dass wir irgendwo ganz heimlich heiraten und dann als Ehepaar zurückkommen. Mein "Sturm der Liebe"-Kollege Sepp Schauer hat das auch so gemacht. Als er davon erzählt hat, fand ich die Idee toll. Es wird also eher das Gegenteil. Wir haben es einfach noch nie erlebt, dass die Braut und der Bräutigam auf einer Hochzeit entspannt waren. Und weil wir so Lust haben auf eine Liebeshochzeit und eine schöne Zeit, in der wir etwas Verrücktes erleben, werden wir es wohl auch so machen. Danach gibt es dann natürlich eine Sause, zu der alle Freunde eingeladen werden...