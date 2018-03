"Die SPD hätte offensiv sein müssen"

Sie sind nicht glücklich mit der Entscheidung der SPD zur GroKo. Wären Neuwahlen die bessere Alternative gewesen?

Ja.

Hätte Die Linke dann auch besser abgeschnitten?

Das weiß ich gar nicht. Ich hoffe es natürlich. Aber es wäre mir darum gegangen, dass wir Alternativen aufzeigen. Dass wir der Bevölkerung gesagt hätten: Ihr wolltet Mitte-rechts, das ist gescheitert, die Große Koalition habt ihr abgewählt. Die SPD hätte offensiv sein müssen, sagen müssen: Gut, dann wählt jetzt Mitte-links. Aber wenn sie sich natürlich erst auf Sondierungen einlässt, ist es zu spät. Dann ist das ja nicht mehr glaubwürdig.

Hält die Große Koalition überhaupt vier Jahre durch?

Wir Deutschen halten ja alles durch.

Angela Merkel soll am 14. März wiedergewählt werden. Was erwartet uns in der neuen Regierung mit ihr?

In erster Linie verwaltet sie, sie hält sich zurück. Sie wartet, bis sich ein Zeitgeist in irgendeine Richtung entwickelt. Die SPD wird versuchen, Stärke zu zeigen, aber nur eine Weile lang. Denn die CSU muss ja auch Stärke zeigen, ihr stehen Landtagswahlen bevor. Ich befürchte, wir werden doch mehr Stillstand erleben als Entwicklung. Aber die Herausforderungen sind groß, für die EU, für Deutschland, dazu die Flüchtlingsfrage. Da braucht man eine entschlossene Regierung, die auch mal unpopuläre Schritte geht.

