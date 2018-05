Grausame Vorwürfe Hatte es ein Terrorist auf den kleinen Prinzen George abgesehen?

Der bereits für die Verbreitung terroristischer Inhalte im Netz bekannte Husnain R. (31) soll die Netzgemeinde dazu angestachelt haben, Prinz George und andere Kinder an seiner Schule zu vergiften. Es sollte hierfür kontaminierte Eiscreme in Umlauf gebracht werden, die auch zu seiner Schule geliefert wird, wie die britische Zeitung "The Sun" mitteilte.