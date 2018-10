Grausame Entdeckung Weitere Baby-Leichen in Detroit gefunden

Detroit - Was passiert da Grausames in Detroit? Die Polizei hat laut Medienberichten in einem Bestattungsunternehmen im US-Bundesstaat Michigan mehr als 60 Föten und Säuglinge gefunden. Bei der Durchsuchung des Perry Funeral Home wurden am Freitag 36 tote Kinderkörper in Kisten und 27 weitere in Kühlschränken entdeckt.