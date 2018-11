Bei Grimaldi wird Gorenzel konkreter. "Wir haben ein Gespräch mit ihm geführt. Ich werde den Teufel tun und die Details nach außen geben, aber wir wissen genau, woran es liegt. Er weiß es auch. Ich bin sicher, dass der Junge wieder in die Spur kommt." (Lesen Sie auch: Löwen bitten Grimaldi und Mölders zu Einzelgesprächen)

Fragt sich nur, ob es gegen Zwickau noch zum Stammplatz reicht. Im zweiten Durchgang des letzten Spiels wie im Training von Beginn an wühlte Sascha Mölders, seines Zeichens Mentalitätsmonster, im Sturm. Mit 33 Jahren ist Mölders nicht mehr der Schnellste, aber wenn es um Einstellung und Einsatzbereitschaft geht, macht dem Routinier keiner was vor. In der Abwehr war es übrigens Aaron Berzel, der Weber ersetzte.

"Sascha lebt die Emotionen auf dem Platz", sagte Gorenzel, bevor er genau dies von allen Sechzgern forderte: "Als Erstes zählt die Emotion in der Gruppe. Erst danach kommen taktische oder technische Aspekte." Will heißen: Bierofka wird in den verbleibenden Geheimtrainings nicht nur bei Weber und Grimaldi genau hinschauen, wer auch für Samstag zum Grasfresser taugt.