Grandmaster Sexay wurde 46 Wrestling-Legende Jerry Lawler trauert um Sohn Brian Christopher

Er wurde festgenommen

Brian Lawler, der zuvor wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen worden war, hatte offenbar versucht, sich in einem Gefängnis nahe Memphis, im US-Bundesstaat Tennessee, das Leben zu nehmen. Polizisten hätten ihn in seiner Zelle gefunden und in ein Krankenhaus überwiesen, wo zunächst lebenserhaltende Maßnahmen durchgeführt worden seien.