Grand Prix von Deutschland Formel 1 am Hockenheimring: Zuschauerzahlen steigen wieder

Hockenheim - Am 22. Juli 2018 treffen sich zum 36. Mal die schnellsten Rennboliden der Formel 1 am Hockenheimring. Das Rennen in Baden-Württemberg ist unter den Formel-1-Anhängern weiterhin sehr beliebt. Doch hat die Strecke in Hockenheim in den letzten Jahren einen Rückgang der Zuschauerzahlen erlebt. Das Rennen in diesem Jahr verzeichnet allerdings einen echten Zuschauerboom. So wollen immer mehr Fans der Formel-1 Sebastian Vettel im Ferrari live erleben, wenn er um die Weltmeisterschaft fährt. Mit derzeit 60.000 Tickets, die im Vorverkauf an Fans der Formel 1 gingen, könnte das Rennen am Hockenheimring ein wahres Volksfest werden.