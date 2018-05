Grand Jury stellt die Weichen Harvey Weinstein: Droht ihm jetzt ein Leben im Knast?

Denn bei einer Vergewaltigung ersten Grades handelt es sich um den schlimmstmöglichen Vorwurf, der bei einer Verurteilung mit bis zu 25 Jahren Haft bestraft werden kann. Obwohl sich weit mehr Frauen gemeldet und Übergriffe durch Weinstein berichtet haben, sind bei der Anklage zwei konkrete Fälle ausschlaggebend. 2004 soll er Schauspielerin Luca Evans (34) zum Oralsex gezwungen haben, 2013 eine der Öffentlichkeit unbekannte Frau in einem Hotel in New York vergewaltigt haben. Der ehemalige Filmproduzent beteuert jedoch seine Unschuld und behauptet, der Geschlechtsverkehr sei in allen Fällen einvernehmlich gewesen.