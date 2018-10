Grabschändung in Essenbach Vandalen auf dem Friedhof

Sarah Schmidt ist am Samstag schockiert: Das Grab ist zerstört

Beim Besuch am Samstag dann der erste Schock für die 30-Jährige: auf der rechten Grabseite wurden Pflanzen herausgerissen. Am Dienstag folgte ein Anruf ihres Onkels, nun waren auch auf der anderen Hälfte die Pflanzen weg und der Grabstein mit Erde verschmiert. Mittwoch früh die endgültige Gewissheit, dass es sich nicht nur um einen bösen Streich handeln kann: Einem Porzellanengel wurde das Gesicht zertrümmert, ein anderer liegt völlig zerstört in zwei Hälften auf dem Grab. Auch die Ziersteine liegen kreuz und quer verstreut herum.