München - Nicht nur der Teufel war in der Münchner Frauenkirche zu Gange, auch der Bundesnachrichtendienst (BND) hat sich in der Kirche wohl eingenistet. Wie der Spiegel berichtet, hat der Geheimdienst in der Spätphase des Kalten Krieges in die Glockentürme des Wahrzeichens Funkempfangs- und Sendeanlagen eingebaut.