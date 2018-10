Google zieht den Stecker Google Plus: Der Facebook-Konkurrent stellt den Betrieb ein

Eine Facebook-Alternative weniger: Das US-Unternehmen Google hat bekanntgegeben, dass das hauseigene soziale Netzwerk Google Plus keine Zukunft mehr hat. Das hat Googles Vize-Präsident der Technik-Sparte, Ben Smith, nun in einem langen Text verkündet. So stelle es eine zu große Herausforderung dar, den Dienst erfolgreich und den Erwartungen der Nutzer entsprechend aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund habe man sich für die Stilllegung von Google Plus entschieden.