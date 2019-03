"Goodbye Deutschland! Viva Mallorca!" Jens Büchner und Ex-Verlobte Jenny: Versöhnung am Sterbebett?

Leon habe geweint und Fragen gestellt, die sie dann beantworten musste. "Das war sehr schwer", so Jenny. Im Alltag benehme sich der Junge inzwischen "größtenteils ganz normal", sagt seine Mutter. Manchmal sage er aber zu ihr: "Mama, ich bin traurig, du weißt warum..." Sie glaubt, dass er sich irgendwann nicht mehr so gut an ihn erinnern kann. "Und wenn er mich dann fragen wird, wie sein Papa so war, würde ich sagen: 'Schau in den Spiegel, dann siehst du ihn!'" Die Augen, der Charakter, "dieses Chaotische" erinnere sie "extrem" an Jens, sagt sie mit Tränen in den Augen.