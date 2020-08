Mittlerer Ring Richtung Norden während Löscharbeiten gesperrt

Während der Löscharbeiten war der Mittlere Ring in Richtung Norden an der Unfallstelle für etwa eine Stelle komplett gesperrt. Durch den Unfall zog sich der Golf-Fahrer leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik gebracht. Am VW Golf entstand Totalschaden, der SUV am Heck beschädigt.