Wie die Geschichte von Wolfgang V. am Ende ausgehen wird, ist dennoch ungewiss: Denn VW wird wohl in die nächste Instanz gehen, teilt die klageführende Kanzlei KMP3G mit. Klamert: "Oft ist es so, dass VW in der ersten Instanz verliert – und in der zweiten Instanz bieten sie dann einen Vergleich an.“ Einen so guten, dass Kläger ihn in der Regel nicht ablehnen wollten - meist zum Preis einer Stillschweigevereinbarung. So könne der Konzern weiterhin betonen, dass Urteile in der Regel nicht zu seinen Ungunsten ausfielen.

Der aktuelle Richterspruch kommt für manche Autofahrer zwar etwas zu spät, weil das Problem mit den EA-189-Motoren Ende des Jahres verjährt. Für die von der zweiten Abgas-Skandal-Welle Betroffenen könne es aber durchaus richtungsweisend sein, so Klamert.

Lesen Sie hier: Anwalt rät Diesel-Besitzern: Jetzt Hersteller verklagen!