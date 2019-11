Am häufigsten gehandelt: Eigentumswohnungen

Eigentumswohnungen haben auf dem Münchner Immobilienmarkt die größte Marktrelevanz, wie es im Fachjargon heißt. Sie werden also am häufigsten gehandelt. Und im deutschen Großstadtvergleich sind die Preise in München mit Abstand am höchsten. So zahlt man derzeit je Quadratmeter durchschnittlich 7.500 Euro. Dieser Wert kann jedoch stark schwanken, je nach Lage und vor allem: je nach Stadtteil.

Wer sich etwa in Bogenhausen eine Wohnung kaufen möchte, muss bis zu 13.700 Euro je Quadratmeter bezahlen, im Hasenbergl, in Neuperlach oder Langwied liegt dieser Wert häufig bei "lediglich" 4.500 Euro.

Mehr Singlehaushalte führen zu Wohnraumverknappung

Der steigende Anteil an Münchner Singlehaushalten (derzeit 55 Prozent) macht Kippes ein wenig Sorgen. Er sorgt für eine stadtinterne, zusätzliche Verknappung des ohnehin knappen Wohnraums. "Das ist ein Wohnflächenfresser", sagt Kippes, "1971 lag dieser Anteil bei 41,7 Prozent." Und gleichzeitig ist auch die Zahl an Haushalten rückläufig, in denen fünf Personen und mehr leben (1971: 4,3 Prozent, derzeit: 3,1 Prozent).

Viele Münchner Familien können sich Immobilien in de Stadt nicht leisten, obwohl sie nicht schlecht verdienen. Kippes hat einen Tipp für alle, die gerne in Vororte ziehen würden: "Zwischen den S-Bahn-Ästen ist es deutlich günstiger als an S-Bahn-Stationen."

Mitbauzentrale: Angebot jetzt auch in der Region

Seit 2014 berät die Mitbauzentrale im Auftrag der Stadt Münchner, die ein gemeinschaftsorientiertes Wohnprojekt gründen oder sich einer Initiative anschließen möchten.

Sie berät zum Beispiel zu Genossenschaften, Mietshaussyndikaten oder Baugruppen, die gemeinsam selbstgenutztes Wohneigentum (meist im Geschoßwohnungsbau) realisieren.

"Das Angebot wird immer häufiger in der Region nachgefragt und stößt auf großes Interesse", teilt eine Sprecherin der Mitbauzentrale mit. Die Stadt habe bei der jüngsten Wohnungsbaukonferenz deshalb den Auftrag der Mitbauzentrale für die Region München erweitert. Beraten werden jetzt auch Menschen, die in Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck, Dachau, Freising, Erding oder Ebersberg ein Projekt planen.

Das Gratis-Angebot kann man als Einzelperson oder Gruppe wahrnehmen, aber auch als Kommune im Rahmen einer Veranstaltung anbieten.

