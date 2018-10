Thomas Müller: Dreimal hockte der 29-Jährige in Folge auf der Bank, einmal im Nationalteam (gegen Frankreich) und zweimal bei Bayern (in Wolfsburg und Athen). "Ich kann nur was für zwei Spiele", scherzte Kovac. Wie lange Müller ruhig bleibt? Bislang beschwert er sich nicht, Joshua Kimmich findet das "überragend". Doch nach zehn Pflichtspielen in Folge ohne Treffer und dem Verlust des Stammplatzes dürfte bei Müller die Ungeduld größer werden. "Er ist weiter freundlich, höflich, nett", sagte sein Trainer. Müller trainiere "ordentlich. Es fehlt ihm gar nichts."