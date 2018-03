Go der Staatsanwaltschaft fehlt noch Harvey Weinstein steht kurz vor der Verhaftung

Muss der gefallene Hollywood-Mogul Harvey Weinstein (65) in den nächsten Tagen in Untersuchungshaft? Wie jetzt das New Yorker Police Departement mitteilte, stehe eine Verhaftung unmittelbar bevor. Laut Informationen der New Yorker Zeitung "Daily News" fehlt derzeit nur das endgültige Go der Staatsanwaltschaft im New Yorker Stadtteil Manhattan. Derzeit werde dort geprüft, in wie weit eine Festnahme rechtens und verhältnismäßig sei.