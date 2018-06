"GNTM"-Änderungen angekündigt Heidi Klum verabschiedet sich auf Instagram von Thomas Hayo

Am Freitag erklärte Thomas Hayo, langjähriges Jury-Mitglied bei "Germany's next Topmodel", etwas überraschend seinen Ausstieg aus der Model-Castingshow. Ein Abschied, der vor allem Model-Mama Heidi Klum (45) trifft. Auf Instagram bedankte sie sich bei Hayo für die gemeinsamen Jahre vor der Kamera, auf der Suche nach Deutschlands schönsten Mädchen. "Ich möchte mich bei Dir für die letzten acht Jahre bedanken, Thomas Hayo. Die gemeinsame Zeit und die zahlreichen Erlebnisse am Set von ,Germany's next Topmodel' werde ich niemals vergessen", schreibt Klum.