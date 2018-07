München - Die Leistungsdiagnostik wird am Mittwochvormittag mit Gleichgewichts-, Seh- und Orthopädie-Tests abgeschlossen: Die Profis des FC Bayern sind bereits am zweiten Trainingstag der Sommervorbereitung mächtig ins Schwitzen gekommen. Schon um 8 Uhr trafen sich Franck Ribéry und Co. am Dienstag im Leistungszentrum.