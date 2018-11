Glückwünsche zum Geburtstag Justin Biebers Mutter bezeichnet Hailey Baldwin schon als ihre Tochter

"Happy Birthday Hailey Baldwin! Ich liebe dich! Ich bin so dankbar, dich als meine Tochter zu haben!", ließ die Mutter von Justin Bieber (24, "Sorry") alle Welt wissen. Erst vor einer Woche hatte das Geburtstagskind ihren Namen auf Instagram in "Hailey Rhode Bieber" abgeändert. Kurz vor der Namensänderung war Baldwin in einem Levis Store in New York fotografiert worden. Schon da trug die 22-Jährige eine Jeansjacke mit dem Aufdruck "Bieber" auf dem Rücken.