"Glücklich, aber ein bisschen nervös" "Luke Cage"-Star Mike Colter wird zum zweiten Mal Vater

Mit seiner Rolle als Luke Cage hat Mike Colter (41) eigentlich alle Hände voll zu tun, ist er doch unter anderem in seiner eigenen Serie und in weiteren Produktionen wie "Marvel's The Defenders" oder "Marvel's Jessica Jones" zu sehen. Sein Tagesablauf dürfte aber schon bald deutlich anders aussehen, denn zusammen mit seiner Frau Iva erwartet Colter sein zweites Kind. Dem US-Magazin "People" haben die beiden verraten, dass sie sich auf ein weiteres Mädchen freuen und Iva bereits im sechsten Monat schwanger ist.