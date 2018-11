Fans unter Schock Marianne Rosenberg: Schlagersängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Die Schlagersängerin Marianne Rosenberg (63, "Regenrhythmus") soll bei einem Verkehrsunfall mit ihrem Auto verletzt worden sein. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, habe ihr ein anderer Fahrer die Vorfahrt genommen, es kam zum Crash. Glück im Unglück für den Star: Rosenberg sei zwar per Krankenwagen in die Notaufnahme gebracht worden, konnte aber dem Bericht zufolge noch am selben Tag die Klinik verlassen.