Der Fahrer des Lkws war eingeklemmt und konnte durch Einsatz von schwerem Gerät der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik transportiert. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden, das Brückenbauwerk wurde leicht beschädigt und Treibstoff sickerte in den Grünstreifen. Der Gesamtsachschaden des Unfalls beträgt etwa 278.000 Euro.