Die neue bayerische Regierung ist an allgemeinem Wohlstand interessiert. Es wird deshalb in Zukunft an allen Wochentagen um 11 Uhr morgens Bratwürste vom Himmel regnen, an Sonntagen Weißwürste. Damit die Bürgerinnen und Bürger weiter aktiv in Eigenverantwortung ihr Leben selber in die Hand nehmen und gestalten wollen, soll der Senf selbst bezahlt werden.