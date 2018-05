München - Es summt und brummt - Tausende kleine Pünktchen schwirrten am Freitagnachmittag plötzlich rund ums Café Maria in der Klenzestraße im Glockenbachviertel. Auf zwei Sonnenschirmen hatte sich ein Bienenschwarm niedergelassen - auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Die Feuerwehr rückte an und wusste, was zu tun ist.