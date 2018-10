Schon am Mittwoch kamen rund 2.500 geprellte Anleger in die Münchner Olympiahalle, wo Insolvenzverwalter Michael Jaffé zu drei Gläubigerversammlungen am Dienstag und Mittwoch eingeladen hat. Knapp 8.000 Gläubiger ließen sich anwaltlich vertreten.