"Greenline by Angermaier", so der Name der weltweit ersten nachhaltigen Trachten-Kollektion, wird komplett in Europa produziert - hauptsächlich in Österreich, erklärt Geschäftsführer Dr. Axel Munz: "Nachhaltig zu denken, wird immer wichtiger – und es passt so wunderbar zum Thema Tracht. Wir haben schon immer bewusst auf umweltschonende Materialien gesetzt. Seit über 10 Jahren verpflichten wir unsere Lieferanten und Produzenten zu Corporate Social Responsibility und fairem Handel."