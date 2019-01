Gisele überzeugt endlich in der Prüfung Dschungelcamp - Tag 8: Domenico de Cicco fliegt raus!

Zurück im Lager verabschiedet sie sich direkt zur Säuberung in Richtung Teich und trifft dort auch Bastian Yotta (42), Evelyn Burdecki (29) und Peter Orloff (74). Bastian kann den Erfolg von Gisele kaum glauben: "Wie geil ist das denn?! Hammergeil!" Peter wittert Entspannung für Gisele: "Ich denke, das war heute deine letzte Prüfung, denn jetzt kommen die Anderen dran." Ob er mit seiner Prophezeiung Recht behalten wird?

Schlange hält die Promis in Atem

"Hier ist eine Schlange!" Mit diesen Worten versetzt Evelyn ihre Mitcamper in helle Aufregung. Sofort rücken die Ranger an und begeben sich auf großen Schlangen-Fang. Nachdem das Getier nicht mehr zu sehen ist, geht die Angst umher. Evelyn kündigt an, nicht mehr schlafen zu können. Doch war die Schlange überhaupt giftig? Wohl kaum...

Jugendsünden auf Schatzsuche

Evelyn und Doreen Dietel (44) dürfen sich am Freitag gemeinsam auf Schatzsuche begeben und sollen auf einer kleinen Lichtung Kinderfotos der Dschungel-Promis den richtigen Namen und den dazugehörigen, kleinen Jugendsünden zuordnen. Dabei erfahren die Zuschauer zum Beispiel, dass Leila Lowfire (25) von drei Schulen geflogen und Sandra Kiriasis (44) früher bei Vollmond geschlafwandelt ist.

Außerdem verriet Peter - offenbar im Vorfeld der Show -, dass er Anfang der 80er-Jahre mit Michael Jackson (1958-2009) nachts durch die Straßen von New York City gezogen sei. Am Ende der Prüfung können Evelyn und Doreen tatsächlich alle Sünden und Namen richtig zuordnen und erhalten dafür eine für die Schatzsuche gewohnt spärliche Belohnung: einen Pfefferstrauch.

Dr. Bob rettet Chris

Chris Töpperwien (44) entpuppt sich unterdessen als echter Tollpatsch: Auf dem Weg zum Spülen stolpert er und stürzt dabei: "Aua. Fucking Shit. Ich glaube, ich habe mir den rechten Fuß verstaucht." Humpelnd zieht er sich ins Dschungeltelefon zurück, entledigt sich dort seines Stiefels und fordert Hilfe: "Der Knöchel tut weg: Ich habe mir den Fuß verstaucht und habe mich aufs Maul gelegt." Natürlich ist Dr. Bob sofort zur Stelle und verordnet etwas Ruhe und Eis. Dann sollte es bald wieder gehen...

Die Entscheidung des Tages

Am Ende stand natürlich die erste große Entscheidung der diesjährigen Staffel an. Wer muss als erstes das Camp verlassen? Am Ende wackelten ziemlich überraschend Domenico und Tommi Piper (77). Die Zuschauer entschieden sich schlussendlich für Domenico, der die wenigsten Anrufe auf sich vereinen konnte und umgehend die Abreise antreten musste.

