Gil Ofarim dankt seinem Vater Tweet des Tages

Der amtierende "Let's Dance"-Gewinner, Sänger Gil Ofarim (35, "20 Years"), postete auf Instagram ein Konzertfoto von sich und schrieb seinem Vater Abi Ofarim (80, "Morning Of My Life") eine rührende Botschaft dazu. "Lieber Papa, ich werde für den Rest meines Lebens nie vergessen, dass du zu meinem 20-jährigen Bühnenjubiläum nach allem, was du durchmachen musstest, das Haus, das Bett verlassen hast, um bei mir und [meinem Bruder] Tal zu sein", schrieb er. Sein Vater ist auf dem Foto im Rollstuhl in der ersten Konzertreihe zu sehen. Abi Ofarim kämpft mit den Folgen einer schweren Lungenentzündung...