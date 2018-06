Gigi Hadid macht es vor Der Trend neu interpretiert: So wird der Hosenanzug sommertauglich

Marlene Dietrich machte den Hosenanzug in den 1930er Jahren en vogue. Und setzte damit ein Zeichen für Emanzipation - denn Anzughosen und dazu passende Jacketts waren bis dato der Männerwelt vorenthalten gewesen. Jahrzehnte später - im Jahr 2018, in Zeiten von #MeToo und Time's up - ist der Hosenanzug bei der Damenwelt wieder angesagt wie nie zuvor. Stars wie Gigi und Bella Hadid, Cate Blanchett und viele mehr machen es vor.