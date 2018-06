Gigantischer Fünf-Jahres-Plan Heuert Patrick Stewart wieder als Picard im "Star Trek"-Universum an?

So schnell kann es gehen: Noch vor einigen Jahren lag das "Star Trek"-Universum nach schrecklichen Filmen ("Nemesis") und umstrittenen Serien ("Star Trek: Enterprise") brach. Doch nicht zuletzt dank des Reboots von J.J. Abram und der aktuell sehr erfolgreichen Serie "Star Trek: Discovery" erlebt die Sci-Fi-Reihe eine Renaissance. So hat der künftig alleinige Showrunner Alex Kurtzman mit dem Sender CBS eine weitere Zusammenarbeit für fünf Jahre beschlossen, die ihm ein Heidengeld einbringen wird - und unter Umständen die Rückkehr einer der größten Ikonen des "Star Trek"-Universums möglich macht - Jean-Luc Picard alias Patrick Stewart (77)! Das berichtet die US-Seite "The Hollywood Reporter".