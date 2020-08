Zu gut, zu dominant, zu effektiv, zu torgefährlich sind die Zielwasser-Dauertrinker Gerd Müller, der legendäre Bomber der Nation, und Robert Lewandowski, der momentane Münchner Serien-Knipser, als dass man einen von ihnen in dieser AZ-Serie auf die Bank verbannen könnte. Beide sind absolut unverzichtbar in dieser "Champion’s Eleven", der stärksten Elf der sechs Henkelpott-Triumphe – die in dieser Woche von der Abendzeitung gekürt wird.