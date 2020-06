Köllner mahnte, von der AZ auf die Rechenspiele angesprochen, zur Besinnung auf die eigenen Aufgaben. "Es bleibt bei dem, was ich schon seit geraumer Zeit sage: Am Ende kommt es auf uns an, wir müssen unsere Sachen erledigen. Was im Finish am letzten Spieltag noch möglich ist, werden wir erst nach Mittwoch sehen."