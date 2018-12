Gibt es noch Hoffnung? Wohnungsnot in München: Die große Mieterverdrängung

München - Es vergeht kein Jahr in München, in dem sich nicht sehr viel ums Thema Wohnen dreht. Erst recht im Wahl(kampf)jahr 2018. Die Wahl ist wohl auch der Anstoß für die vielen frustrierten Mieter in dieser Wohnwahnsinns-Stadt, nun gesammelt auf die Straße zu gehen. Unter dem Motto "#ausspekuliert" rufen Mieter-Aktivisten im September zur Großdemo gegen Spekulanten.