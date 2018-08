Gibt es noch die Versöhnung? Bestätigt: Angelina Jolie tauscht ihre Anwältin aus

"Die Heilung ihrer Familie"

"Angelina will sich vor allem auf die Heilung ihrer Familie konzentrieren", heißt es in dem Statement. Außerdem unterstütze sie die Versöhnung von Brad Pitt mit den Kindern. Bereits in den letzten Wochen sei die Übernahme des Falles durch die neue Anwältin im Hintergrund über die Bühne gegangen. Pitt und Jolie befinden sich gerade mitten im Streit um das Sorgerecht für ihre sechs Kinder Maddox (17), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) und die beiden Zwillinge Vivienne und Knox (10). Außerdem geht es um hohe Unterhaltszahlungen, die Jolie von Pitt fordert.