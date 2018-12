"Gib niemals auf" Es geht ihr schon besser: Demi Lovato kämpft sich ins Leben zurück

Demi Lovato (26, "Sorry Not Sorry") hat keine leichten Monate hinter sich. Nachdem die Sängerin im Juli mit einer vermeintlichen Überdosis in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, erholte sie sich bis vor Kurzem noch in einer Entzugsklinik. Jetzt meldet sie sich bei Instagram zurück und scheint willensstärker denn je zu sein.