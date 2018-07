München - Polizist Matthias A. (48, Name geändert) hatte eine lange Nachtschicht hinter sich, als er am Morgen zu seinem Wagen zurückkehrte. Den 18 Jahre alten Passat hatte er auf dem Parkplatz der Inspektion geparkt. In unmittelbarer Nähe des Wagens lag ein Pflasterstein und bald wusste Matthias A. warum: Jemand hatte den Stein auf sein Auto geworfen und dabei die Frontscheibe getroffen und zertrümmert.