München - Er hat in München Kriminalgeschichte geschrieben und etwa 100 Fälle aufgeklärt: Der langjährige Chef der Münchner Mordkommission, Josef Wilfling, führt am Freitag zu Orten des Verbrechens in der Stadt. Mit dabei sind auch Orte, die ihm in seiner persönlichen beruflichen Laufbahn begegnet sind: der Tatort des Isarmords, die Boutique von Rudolph Moshammer oder die Wohnung von Walter Sedlmayr.