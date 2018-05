Gewinnspiel 2 x 2 Karten für das Heimspiel gegen Frankfurt

München - Ist es das letzte Spiel in dieser Saison oder geht es weiter ins Halbfinale? So oder so ist die Heim-Partie gegen die Frankfurt Skyliners am Donnerstagabend (20.30 Uhr) entscheidend für die Basketballer des FC Bayern. Natürlich ist die Begegnung bereits ausverkauft. Aber Sie, liebe Leser, können live im Audi Dome dabei sein. Die AZ und Paulaner, Partner des FC Bayern Basketball, verlosen 2 x 2 Tickets für diese Partie.