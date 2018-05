München - Nach der packenden Serie gegen Frankfurt starten die Basketballer des FC Bayern am Sonntag (18 Uhr) ins Halbfinale der Playoffs. Und dort kommt es zur Neuauflage des ewigen Duells mit Titelverteidiger Bamberg. In den vergangenen drei Jahren mussten sich die Münchner ihrem großen Rivalen jeweils geschlagen geben. Das will der FCBB nun ändern und sich dieses Mal in der Best-of-five-Serie durchsetzen.