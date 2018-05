Aktionärsvertreter Wolfgang Aleff, der sich in den vergangenen Jahren oft kritisch geäußert hatte, würdigte Müllers Engagement - insbesondere in den schwierigen Jahren nach der Dresdner-Bank-Übernahme mitten in der Finanzkrise 2008, als der Staat die Commerzbank mit Steuermilliarden vor dem Kollaps bewahrte. "Die Weichen in eine bessere Zukunft haben Sie maßgeblich mitgestellt." Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) lobte, das Geschäftsjahr 2017 sei unter dem Strich erfolgreich gewesen: "Herr Zielke: Sie wenden den Tanker."