Gewinner des Tages Will Smith traut sich was

Schauspieler Will Smith (49) scheint auch im fortgeschrittenen Alter noch ganz nach dem Motto "No Risk, No Fun" zu leben. Wie die "New York Post" meldet, möchte der "Men in Black"-Star seinen 50. Geburtstag am 25. September offenbar in ganz besonderer Erinnerung behalten. In Verbindung mit einer neuen Youtube-Serie wird er erneut einen Bungee-Sprung wagen.