Gewinner des Tages Will Smith siegt bei Drake-Challenge

Die "In My Feelings"-Challenge hat einen Gewinner: Schauspieler Will Smith (49)! Der "Men in Black"-Star brachte den viralen Dance-Contest auf ein völlig neues Level, als er in Budapest auf eine Brücke kletterte und in luftiger Höhe seine Tanz-Moves auf einem Dach zum Besten gab. Trotz unzähliger Stunt-Szenen während seiner Karriere hatte Smith panische Angst. "Deshalb sind meine Dance-Moves auch so steif!", schreibt er unter sein Instagram-Video.