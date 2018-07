Gewinner des Tages Tristan Thompson: Gute Vaterqualitäten

Das Drama um den Fremdgeh-Skandal des Basketballspielers Tristan Thompson (27) scheint passé. Vor allem in Sachen Kindererziehung bringt ihm seine Freundin Khloé Kardashian (34) offenbar nichts als Anerkennung entgegen. Wie das "People"-Magazin berichtet, schwärmte sie nun in den höchsten Tönen via Snapchat von den Vaterqualitäten ihres Freundes.