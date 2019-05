Gewinner des Tages Tori Spelling schlägt Jennie Garth

Tori Spelling (46) hat in der Kochshow "MasterChef Celebrity Family Showdown" 25.000 US-Dollar für eine Charity-Organisation gewonnen. Dabei trat die Schauspielerin gegen eine gute Freundin an: ihre "Beverly Hills, 90210"-Kollegin Jennie Garth (47). Mit dabei in der Show waren auch die Töchter der Stars.